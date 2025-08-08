Ричмонд
В Уфе раскрыта схема хищений с маркетплейса на миллионы

В Уфе преступники похитили товары с маркетплейса на 2,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе четыре человека предстанут перед судом за кражу товаров из пунктов выдачи заказов на сумму более 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, группу возглавлял заместитель руководителя уфимского филиала крупного онлайн-ритейлера.

Мужчина использовал служебный доступ к внутренней системе компании. Ночью он проникал в офисы маркетплейса, где похищал технику: планшеты, умные часы, роботы-пылесосы и акустические системы. В одном случае он подменил 15 дорогих гаджетов на дешевые аналоги.

Как установили следователи, украденные товары сбывались через двоих знакомых и родную сестру организатора схемы.

— Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Уфы, — добавили в прокуратуре.

