В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщила Росавиация.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.