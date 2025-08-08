В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщила Росавиация.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, сообщила Росавиация.
