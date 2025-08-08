Ричмонд
В деревне Новосибирской области из-за хлопка газа частично сломался дом

ЧП произошло в подвале двухквартирного дома.

Источник: МЧС РФ

В деревне Таскаево Новосибирской области в подвале двухквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего в одном из помещений оказалось повреждено потолочное перекрытие и часть несущей стены. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По предварительной версии, одна из жительниц дома перед произошедшим зажгла спичку. В доме была установлена плита с газовым баллоном.

— Хозяйка квартиры с ожогами ног госпитализирована. Причину произошедшего установят правоохранительные органы, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что громкий хлопок во дворе дома напугал жителей Новосибирска. Инцидент произошел накануне ночью.