В деревне Новосибирской области из-за хлопка газа частично сломался дом

В деревне Таскаево Новосибирской области в подвале двухквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего в одном из помещений оказалось повреждено потолочное перекрытие и часть несущей стены. Об этом сообщили в региональном МЧС.