В деревне Новосибирской области из-за хлопка газа частично сломался дом

В деревне Таскаево Новосибирской области в подвале двухквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего в одном из помещений оказалось повреждено потолочное перекрытие и часть несущей стены. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По предварительной версии, одна из жительниц дома перед произошедшим зажгла спичку. В доме была установлена плита с газовым баллоном.
— Хозяйка квартиры с ожогами ног госпитализирована. Причину произошедшего установят правоохранительные органы, — прокомментировали в ведомстве.
