Уфимский фестиваль «Молочная страна» состоится 30 августа

В последние августовские выходные, 30 числа, парк «Кашкадан» в Сипайлово превратится в площадку для фестиваля «Молочная страна». Традиционный гастрономический праздник проводят в столице Башкирии с 2011 года.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в прошлом году мероприятие собрало более 100 тысяч гостей. В этом организаторы подготовили еще более разнообразную программу. Посетителей ждут ярмарка молочной продукции, фермерские ряды с натуральными продуктами, специальная зона с сырами, кулинарные мастер-классы, развлекательные площадки для детей и взрослых и концертная программа.
Также в этом году впервые организуют «КумысФест», где расскажут о целебных свойствах знаменитого башкирского напитка.
