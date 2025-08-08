Уфимский фестиваль «Молочная страна» состоится 30 августа

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в прошлом году мероприятие собрало более 100 тысяч гостей. В этом организаторы подготовили еще более разнообразную программу. Посетителей ждут ярмарка молочной продукции, фермерские ряды с натуральными продуктами, специальная зона с сырами, кулинарные мастер-классы, развлекательные площадки для детей и взрослых и концертная программа.