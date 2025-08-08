Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский фестиваль «Молочная страна» состоится 30 августа

В Уфе «Молочная страна» пройдёт в последние выходные лета.

Источник: Комсомольская правда

В последние августовские выходные, 30 числа, парк «Кашкадан» в Сипайлово превратится в площадку для фестиваля «Молочная страна». Традиционный гастрономический праздник проводят в столице Башкирии с 2011 года.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в прошлом году мероприятие собрало более 100 тысяч гостей. В этом организаторы подготовили еще более разнообразную программу. Посетителей ждут ярмарка молочной продукции, фермерские ряды с натуральными продуктами, специальная зона с сырами, кулинарные мастер-классы, развлекательные площадки для детей и взрослых и концертная программа.

Также в этом году впервые организуют «КумысФест», где расскажут о целебных свойствах знаменитого башкирского напитка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.