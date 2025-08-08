Пожар в центре Симферополя потушили

С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Спасатели уточнили, что оштрафованы 581 граждан, 108 должностных лиц и 15 юридических.