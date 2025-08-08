Ричмонд
Пожар в центре Симферополя потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Пожар, которой вспыхнул в центре Симферополя рядом с церковью Трех Святителей, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 «квадратов», к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. С огнем боролись 63 специалиста и 20 единиц техники.

«В 15:45 пожар полностью ликвидирован», -сказано в сообщении.

С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Спасатели уточнили, что оштрафованы 581 граждан, 108 должностных лиц и 15 юридических.

На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.