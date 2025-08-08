Жителя Ангарска задержали за финансирование нежелательной организации. Задержанный объяснил полицейским, что с 2016 года является «волонтером» этой организации, разделяет её взгляды и идеологию. Он объяснял гражданам принципы и правила движения. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, зимой 2023 года мужчина собирал деньги для работы организации, которая основана на Украине.
— Полученные деньги он перечислял куратору российской ячейки, в отношении которого также завели уголовное дело, — уточнили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».