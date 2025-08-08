Жителя Ангарска задержали за финансирование нежелательной организации. Задержанный объяснил полицейским, что с 2016 года является «волонтером» этой организации, разделяет её взгляды и идеологию. Он объяснял гражданам принципы и правила движения. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, зимой 2023 года мужчина собирал деньги для работы организации, которая основана на Украине.