Убийца двух женщин в 2000 году в центре Москвы получил 15 лет строгого режима

Следствием и судом установлено, что 6 мая 2000 года в квартире в Потаповском пер. в ходе конфликта с двумя малознакомыми женщинами фигурант нанес одной из потерпевших не менее 19 ножевых ранений, другой — не менее 17. От полученных травм женщины скончались на месте. Также фигурант, находясь на лестничной площадке, в ходе ссоры нанес не менее четырех ножевых ранений жильцу вышеуказанного дома. Потерпевший был экстренно госпитализирован. Через некоторое время после произошедшего виновный покинул столичный регион.