Убийца двух женщин в 2000 году в центре Москвы получил 15 лет строгого режима

«Собранные следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “а”, п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух или более лиц”) и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство”)», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 6 мая 2000 года в квартире в Потаповском пер. в ходе конфликта с двумя малознакомыми женщинами фигурант нанес одной из потерпевших не менее 19 ножевых ранений, другой — не менее 17. От полученных травм женщины скончались на месте. Также фигурант, находясь на лестничной площадке, в ходе ссоры нанес не менее четырех ножевых ранений жильцу вышеуказанного дома. Потерпевший был экстренно госпитализирован. Через некоторое время после произошедшего виновный покинул столичный регион.
«Находясь за пределами РФ, мужчина поменял свои анкетные данные, в связи с этим долгое время ему удавалось находиться на свободе. Годы спустя он обратился в органы МВД для получения гражданства РФ. В процессе оформления гражданства и прохождения обязательной дактилоскопической регистрации было установлено совпадение с отпечатками пальцев рук, изъятых в ходе осмотра места происшествия. По результатам следственных действий мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.
В СК добавили, что был проведен комплекс необходимых следственных действий: в полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигуранта, дополнительно допрошены свидетели, проведен ряд сложных судебных экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимого в инкриминированных преступлениях.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заключили в пресс-службе.