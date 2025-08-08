Маршрутка утонула на улице Лазурной в Новосибирске

Судя по снимкам, опубликованным горожанами в социальных сетях, дождевые потоки на улицах достигли значительных масштабов. На улице Лазурной маршрутное такси почти полностью ушло под воду. Вода проникла даже в салоны, заставляя пассажиров общественного транспорта искать возвышенности, чтобы избежать промокания ног.