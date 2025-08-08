Маршрутка утонула на улице Лазурной в Новосибирске

В пятницу, восьмого августа, Новосибирск подвергся удару сильного ливня. Левобережье города вновь оказалось под водой, в то время как на правом берегу выпал град.
Судя по снимкам, опубликованным горожанами в социальных сетях, дождевые потоки на улицах достигли значительных масштабов. На улице Лазурной маршрутное такси почти полностью ушло под воду. Вода проникла даже в салоны, заставляя пассажиров общественного транспорта искать возвышенности, чтобы избежать промокания ног.
Были подтоплены проспект Дзержинского, улицы Объединения и Доватора, Лазурной, парковки возле ТРЦ «Сибирский Молл», жилых комплексов «Весенний» и МЖК.