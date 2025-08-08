Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка утонула на улице Лазурной в Новосибирске

Левобережье Новосибирска 8 августа оказалось под водой, в то время как на правом берегу выпал град.

В пятницу, восьмого августа, Новосибирск подвергся удару сильного ливня. Левобережье города вновь оказалось под водой, в то время как на правом берегу выпал град.

Судя по снимкам, опубликованным горожанами в социальных сетях, дождевые потоки на улицах достигли значительных масштабов. На улице Лазурной маршрутное такси почти полностью ушло под воду. Вода проникла даже в салоны, заставляя пассажиров общественного транспорта искать возвышенности, чтобы избежать промокания ног.

Были подтоплены проспект Дзержинского, улицы Объединения и Доватора, Лазурной, парковки возле ТРЦ «Сибирский Молл», жилых комплексов «Весенний» и МЖК.