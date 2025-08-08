В Ростове после столкновения автомобиля и мотоцикла пострадал 11-летний ребенок

В Ростове-на-Дону полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщают в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 7 августа на бульваре Комарова. Предварительно, 66-летний водитель автомобиля «Хендай» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», которым управлял 31-летний мужчина.
— В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 11-летний пассажир, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия ранее уже побывали автоинспекторы и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.