В Самарской области ввели режим «черного неба» с 8 по 11 августа

По данным Приволжского УГМС, в Самаре вечером 8 августа, а затем в ночь на 9, 10 и 11 августа ожидаются погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе. На этот период предприятия города, включая КНПЗ и СКС, получили предупреждение о необходимости снижения выбросов.