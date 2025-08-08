Пролетели, как фанера над Парижем: Два гражданина Молдовы попытались нелегально ввести в страну элитный алкоголь и ювелирные изделия из Франции — весь товар конфискован

Два молдаванина попались на попытке провезти в Молдову брендовые вещи и элитный алкоголь из Франции.
Сотрудники таможенного поста Леушены задержали двух граждан Молдовы, 37 и 39 лет, которые пытались незаконно провезти через границу товары без таможенного декларирования.
В ходе досмотра двух микроавтобусов «Mercedes Sprinter», следовавших из Франции, таможенники обнаружили широкий ассортимент незадекларированных продуктов и предметов.
В багажных отделениях автомобилей находились продукты питания, алкоголь, обувь, одежда, ювелирные изделия и сумки, предположительно брендовых марок, отсутствующие в таможенных декларациях.
Изъятые товары переданы на ответственное хранение и могут быть конфискованы в соответствии с законодательством. Водители транспортных средств будут привлечены к ответственности за нарушение правил таможенного контроля.
