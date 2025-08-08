Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский рэпер прятался в ванной во время налета БПЛА на Сочи

Американский рэпер Эйкон, приехавший в Сочи с концертом, оказался свидетелем атаки украинских БПЛА. Это уже второй его визит в Россию с 2014 года, а после Сочи запланирован концерт в Москве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прибывший в Сочи, чтобы дать концерт, известный рэп-исполнитель из США Эйкон стал очевидцем налета украинских беспилотников на город. Его охрана приняла решение укрыть артиста в ванной комнате. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел на фоне общей тревоги, звучавшей в отдельных районах, Сочи около часа. В связи с угрозой местные жители были эвакуированы с пляжей и перемещены в укрытия.

Как сообщает Mash, в отеле «Мантера», где проживает Эйкон, персоналом была дана общая рекомендация гостям покинуть номера и собраться в лобби. Однако секьюрити артиста предпочли не выводить его из апартаментов, посчитав более безопасным оставаться в номере и использовать ванную комнату как укрытие.

Тревожная обстановка не повлияла на певца, который продолжил подготовку к концерту, запланированному сегодня в ледовом дворце «Айсберг».

Как пишет «Российская газета», для пятикратного номинанта премии Grammy и автора хитов Lonely и Smack That это второй визит в Россию с 2014 года. Артист, в чьем послужном списке сотрудничество с Мадонной, Майклом Джексоном, 50 Cent, Энрике Иглесиасом, Гвен Стефани и другими мировыми звездами, даст концерт в Сочи 8 августа. А на следующий день он выступит на «ЦСКА Арене» в Москве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше