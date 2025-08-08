Cуд закрыл кафе «Pappin pub» в Казани из-за кишечной инфекции

Сотрудники обнаружили нарушение в кафе требования санитарного законодательства. До работы допускали сотрудников без медосмотра, использовали в приготовлении немаркированные продукты, хранившиеся с нарушением норм. В заведении не делали обработки от насекомых и крыс.
Сняли с реализации две партии продукции весом 3,340 кг, в трех пробах была обнаружена кишечная палочка. На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.
Суд принял решение о запрете деятельности кафе на 90 суток, помещение опечатали.