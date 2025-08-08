Cуд закрыл кафе «Pappin pub» в Казани из-за кишечной инфекции

Сотрудники обнаружили нарушение в кафе требования санитарного законодательства. До работы допускали сотрудников без медосмотра, использовали в приготовлении немаркированные продукты, хранившиеся с нарушением норм. В заведении не делали обработки от насекомых и крыс.