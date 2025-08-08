В ночь с 12 на 13 августа в Башкирии ожидается яркий звездопад

В ночь с 12 на 13 августа жители Башкирии смогут наблюдать одно из самых впечатляющих космических явлений года — метеорный поток Персеиды. Как сообщили в уфимском планетарии, в этом году звездопад обещает быть особенно зрелищным.
По прогнозам астрономов, в час можно будет увидеть до 150 «падающих звезд», что почти в два раза больше, чем обычно. Наиболее интенсивным поток станет после полуночи. Специалисты советуют для наблюдений выбирать места за городом, где нет светового загрязнения.
Напомним, что ежегодный звездопад образуется, когда Земля проходит через шлейф частиц кометы Свифта-Туттля. Лучше всего явление будет видно в предрассветные часы, когда радиант потока поднимается высоко над горизонтом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.