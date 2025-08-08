В ночь с 12 на 13 августа в Башкирии ожидается яркий звездопад

По прогнозам астрономов, в час можно будет увидеть до 150 «падающих звезд», что почти в два раза больше, чем обычно. Наиболее интенсивным поток станет после полуночи. Специалисты советуют для наблюдений выбирать места за городом, где нет светового загрязнения.