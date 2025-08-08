Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось

На пожаре в севастопольской автомастерской на улице Токарева пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек, которого удалось оперативно эвакуировать до прибытия экстренных служб. Однако позже выяснилось, что в результате пожара травмы получили двое мужчин. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение для оказания необходимой помощи.
Пожар полностью потушили в 17:15. Пожарные МЧС России не только остановили распространение огня, но и предотвратили перегрев емкостей с горючими веществами, поливая их водой из пожарных стволов.