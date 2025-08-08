В Москве арестован сотрудник секретного подразделения МВД за взятку

Задержали фигуранта еще в мае этого года, а 12 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу его защиты на очередное продление ареста. Примечательно, что ранее суды не сомневались в избранной мере пресечения, указывая, что в представленных материалах имеются сведения, подтверждающие обоснованность подозрений Антона Нестерова в причастности к вменяемым ему в вину деяниям. Также говорилось, что в случае домашнего ареста или освобождения он может скрыться и оказать давление на участников расследования.