Усадьба Разумовых в Уфе лишилась охранного статуса

Усадьбу Разумовых в Уфе отказались признать памятником архитуктуры.

Источник: Комсомольская правда

Дом усадьбы Разумовых в Уфе на Коммунистической улице, 160 официально исключен из списка выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ регионального ведомства по охране памятников опубликован на портале правовой информации.

Кирпичное здание конца XIX — начала XX века, входившее в историческую застройку одной из старейших улиц Уфы, лишилось охранного статуса после проведенной в октябре экспертизы. Специалисты не нашли достаточных оснований для признания его культурной ценности.

Также стало известно, что соседние здания, второй дом усадьбы Разумовых и дом Ерофеевых, также планируют исключить из перечня охраняемых объектов. Все три строения получили временный охранный статус в 2017 году после масштабного исследования исторического центра города.

