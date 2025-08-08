В Ростове мошенники обманули пожилого мужчину на 8,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону мошенники похитили у пенсионера более 8,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в полиции, с заявлением пришел 89-летний житель донской столицы. Оказалось, пожилому мужчине позвонил неизвестный человек, он представился «сотрудником силового ведомства» и убедил, что сбережения пенсионера находятся в опасности. После этого аферист предложил передать деньги на сохранение через курьера.
Доверчивый ростовчанин сначала отдал мошенникам 3,3 млн рублей наличными. Затем преступники вынудили мужчину снять со счета еще 1,3 млн рублей и снова передать «курьеру». Потом потребовали досрочно закрыть банковский вклад и отдать еще 1,3 млн рублей. Через время мужчина отдал точно такую же сумму. Забрав все сбережения преступники перестали выходить на связь.
Теперь в рамках уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полицейские выясняют личности мошенников.
