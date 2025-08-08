В Ростове мошенники обманули пожилого мужчину на 8,5 млн рублей

Доверчивый ростовчанин сначала отдал мошенникам 3,3 млн рублей наличными. Затем преступники вынудили мужчину снять со счета еще 1,3 млн рублей и снова передать «курьеру». Потом потребовали досрочно закрыть банковский вклад и отдать еще 1,3 млн рублей. Через время мужчина отдал точно такую же сумму. Забрав все сбережения преступники перестали выходить на связь.