В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным несколько жителей региона, организовавших производство наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе мероприятий изъято более 40,3 кг килограмм готовых синтетических наркотических средств и свыше 600 литров различных химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки нарколаборатории», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере).
«Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.