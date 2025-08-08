Ричмонд
В Нальчике оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали

В курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога на гору Сосруко. Пострадали минимум 10 человек, часть туристов осталась заблокированной н на высоте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В курортной зоне городского округа Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. По данным телеграм-канала «База», в результате ЧП пострадали не менее 10 человек, а часть людей после оказались заблокированы. Им пытаются помочь спасатели. Сведений о погибших не поступало.

Ранее, региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило об инциденте и наличии пострадавших, не уточняя их число.

Как пишет телеграм-канал Mash, дорога на гору Сосруко пользуется большой популярностью у туристов, так как ведет к одной из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии.

На месте происшествия работают экстренные службы, включая скорую помощь и полицию. Причины обрыва фуникулера устанавливаются.

Спасатели эвакуировали всех находившихся на канатной дороге, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.

Предварительно, в больницу поехала только одна женщина, остальным туристам помощь оказали на месте.