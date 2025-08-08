В Нальчике оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали

В курортной зоне городского округа Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. По данным телеграм-канала «База», в результате ЧП пострадали не менее 10 человек, а часть людей после оказались заблокированы. Им пытаются помочь спасатели. Сведений о погибших не поступало.