Над регионами России сбили 23 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 15:00 до 17:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских БПЛА: 11 — над территорией Брянской области, 6 сбили над Калужской областью, 2 уничтожили над территорией Краснодарского края, 2 над Орловской областью, 1 дрон — над территорией Курской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря, сообщили в российском военном ведомстве.
