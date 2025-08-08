В аэропорту Сочи ввели ограничения

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи во второй раз за день. Об этом сообщила Росавиация.
