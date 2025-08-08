Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи ввели ограничения

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи во второй раз за день. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: AP 2024

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на работу аэропорта действовали с 13:00 до 16:00 мск. В городе объявлена угроза атаки беспилотников.