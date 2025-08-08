Смертельное ДТП в Кишиневе: Погиб мотоциклист

Смертельное ДТП произошло 8 августа на улице Ливиу Деляну с Кишиневе.
По предварительной информации, 41-летний водитель Ford, выполняя разворот, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мотоциклом, за рулём которого находился 33-летний мужчина.
В результате удара мотоциклист погиб на месте происшествия, до приезда скорой помощи.
Водитель Ford будет задержан на 72 часа.
Полиция начала расследование и выясняет все обстоятельства трагедии.
