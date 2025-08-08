Ричмонд
Смертельное ДТП в Кишиневе: Погиб мотоциклист

Полиция начала расследование и выясняет все обстоятельства трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло 8 августа на улице Ливиу Деляну с Кишиневе.

По предварительной информации, 41-летний водитель Ford, выполняя разворот, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мотоциклом, за рулём которого находился 33-летний мужчина.

В результате удара мотоциклист погиб на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

Водитель Ford будет задержан на 72 часа.

Полиция начала расследование и выясняет все обстоятельства трагедии.

