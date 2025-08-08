Ошибка, стоившая жизни: в Башкирии перед судом предстанут слесари, причастные к взрыву газа в жилом доме Стерлитамака

Прошлым летом в Стерлитамаке на улице Артема прогремел взрыв в жилом доме. Двое слесарей предстанут перед судом — их обвиняют в причастности к катастрофе.
По официальной версии, газовщики прибыли на вызов из-за утечки, но вместо того, чтобы действовать по инструкции, начали работы самостоятельно. Нарушение техники безопасности привело к чудовищным последствиям: мощный взрыв унес жизнь одного человека, семеро получили травмы, а разрушения оценили в 14 миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.