Ошибка, стоившая жизни: в Башкирии перед судом предстанут слесари, причастные к взрыву газа в жилом доме Стерлитамака

В Башкирии перед судом предстанут слесари, причастные ко взрыву газа.

Источник: Комсомольская правда

Прошлым летом в Стерлитамаке на улице Артема прогремел взрыв в жилом доме. Двое слесарей предстанут перед судом — их обвиняют в причастности к катастрофе.

По официальной версии, газовщики прибыли на вызов из-за утечки, но вместо того, чтобы действовать по инструкции, начали работы самостоятельно. Нарушение техники безопасности привело к чудовищным последствиям: мощный взрыв унес жизнь одного человека, семеро получили травмы, а разрушения оценили в 14 миллионов рублей.

