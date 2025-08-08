Ричмонд
Жители Дзержинска считают, что убийца фитнес-тренера был неместным

По словам местных жителей, у них очень спокойный город.

Источник: Аргументы и факты

Убийца фитнес-тренера Натальи Анисимовой мог быть неместным, считают жители Дзержинска. Как отметила собеседница aif.ru по имени Светлана, в их городе не было подобных преступлений очень давно.

«Конечно, у нас есть алкаши, маргиналы, в их среде всякое бывает. Но Наталья была очень скромной, тихой девушкой. И тут такая трагедия. Просто не верится, такое мог сотворить наш местный житель», — сказала она.

Тело Натальи Анисимовой нашли 4 августа в лесополосе около реки Воложка. 48-летнюю женщину жестоко избили, изнасиловали и задушили. Похороны погибшей прошли 8 августа.