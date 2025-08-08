Россиянин сломал шею и умер в батутном парке

В Ростове-на-Дону в батутном парке мужчина сломал шею и погиб. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.
Сообщается, что посетитель батутного парка подпрыгнул и при приземлении получил травму шеи. Следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
«Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы», — говорится в сообщении.
После проверки будет принято решение об уголовном деле.
