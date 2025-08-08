Ричмонд
Россиянин сломал шею и умер в батутном парке

В Ростове-на-Дону в батутном парке мужчина сломал шею и погиб. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.

Сообщается, что посетитель батутного парка подпрыгнул и при приземлении получил травму шеи. Следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы», — говорится в сообщении.

После проверки будет принято решение об уголовном деле.

Читайте также: «Жительница Екатеринбурга сломала спину, попытавшись выполнить популярный трюк».