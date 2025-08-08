Ричмонд
При обрыве на канатной дороге в Нальчике находился 21 человек

В Нальчике в результате обрыва на канатной дороге есть несколько пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В Нальчике завершены поисково-спасательные работы на месте аварии канатной дороги, где в момент происшествия находились 21 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 19:00 мск поисково-спасательные работы на месте обрушения канатно-кресельной дороги в городе Нальчике завершены. Всего на канатной дороге находился 21 человек», — заявили в ведомстве.

В результате спасательной операции силами МЧС России было эвакуировано 13 человек, а шестеро были доставлены в медицинские учреждения для осмотра. Уточняется, что погибших нет.

Недавно видео с места обрыва канатной дороги в Нальчике появилось в Сети. В оперативных службах отметили, что причиной происшествия мог стать износ.