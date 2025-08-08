Ричмонд
В фитнес-клубе Дзержинска рассказали о зверски убитом тренере

Похороны Натальи Анисимовой прошли 8 августа.

Источник: Аргументы и факты

В Дзержинске 8 августа прошли похороны Натальи Анисимовой, которую зверски изнасиловал, избил и убил неизвестный. О погибшей aif.ru рассказала руководитель фитнес-клуба Ольга, где она работала.

Она отметила, что основным местом работы Анисимовой был городской отдел соцзащиты.

«К нам она приходила на 2 часа в неделю и вела занятия для души по восточным танцам для своих постоянных клиентов. Наталья всегда была доброжелательна и отзывчива, всегда приходила на помощь, если ее попросить. О трагедии мне сообщила ее сестра, сказала, что Наталью убили», — поделилась она.

В окружении погибшей отказываются поверить в случившееся.

«Просто в голове не укладывается. Она женщина не робкого десятка была, хоть милая и нежная, но боевая. Вот про кого точно можно сказать, что очень светлый человек была. Мы работали некоторое время назад вместе, очень добрый и отзывчивый человек. Очень теплая и солнечная. Всегда всех поддерживала, окружала заботой», — отметила знакомая погибшей по имени Анна.

Как стало известно, 8 августа в Дзержинске прошли похороны 48-летней Натальи Анисимовой. Ее тело нашли 4 августа в лесополосе около реки Воложка.