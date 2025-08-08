Раскрыты шокирующие подробности дела об изнасиловании семидесятилетней туристки

Семидесятилетняя путешественница, которую изнасиловали в отеле Индии во время отпуска, подверглась жестокому истязанию со стороны молодого человека. Подробности дела сообщает Hindustan Times.
Источник издания рассказал, что вдова из Махараштры приехала в Пахалгам с семьей, чтобы отдохнуть и посетить Кашмир. Однако в номер ее отеля проник мужчина, который жестоко надругался над ней и нанес телесные травмы. Жертва не могла сидеть и двигаться, а также в течение нескольких дней страдала от боли.
Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в комнату к туристке, закрыл ей рот одеялом и надругался над ней.
Обвиняемый попросил освободить его под залог, утверждая, что полиция затаила личную неприязнь к нему и его отцу, поэтому его ложно обвинили. Ходатайство было отклонено.
Ранее сообщалось, что в Индии родители учеников чуть не устроили самосуд на 55-летним педагогом, которого обвинили в сексуальных преступлениях против детей.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.