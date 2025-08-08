Под Самарой полиция якобы закопала мужчину, требуя признание в убийстве 15-летней давности

В Самарской области полицейские якобы применяли электрошокер и насильственно закапывали мужчину в яму, чтобы добиться признания в убийстве 15-летней давности, по которому он был оправдан судом. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на адвокатский проект «Травмпункт».
По словам юриста, 37-летнего мужчину задержали 16 июня прямо на рабочем месте. Полицейские пришли к жителю села Красный Яр, узнали местонахождение его брата и вместе с ним доставили обоих в отделение. Им сообщили, что они проходят по делу об убийстве женщины и таксиста в 2010 году. Ранее родственников действительно судили как подозреваемых, но суд их оправдал.
Адвокат утверждает, что после отказа его подзащитного признаться, сотрудники полиции начали применять к нему побои и электрошокер, заставляли держать и ставить на голову гирю весом 16 килограммов.
Далее, по словам защитника, мужчина солгал, что готов показать место захоронения тел. Прибыв туда, его якобы заставили выкопать яму, лечь в неё и засыпали землёй. После этого мужчину освободили из ямы и посадили в багажник автомобиля, чтобы он не испачкал салон. Вернувшись в отделение, его снова избили и приковали наручниками к двери, так как он не признался, добавил адвокат.
Гражданская жена пострадавшего обратилась к адвокату. После этого мужчину якобы начали принуждать отказаться от юридической помощи. Его госпитализировали, запретив рассказывать о происхождении гематом. Затем правоохранители вызвали на допрос пострадавшего и его адвоката. Гражданскую жену, в свою очередь, якобы увезли к паспортистам и предупредили о возможной депортации из-за отсутствия российского гражданства.