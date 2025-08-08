Под Самарой полиция якобы закопала мужчину, требуя признание в убийстве 15-летней давности

Далее, по словам защитника, мужчина солгал, что готов показать место захоронения тел. Прибыв туда, его якобы заставили выкопать яму, лечь в неё и засыпали землёй. После этого мужчину освободили из ямы и посадили в багажник автомобиля, чтобы он не испачкал салон. Вернувшись в отделение, его снова избили и приковали наручниками к двери, так как он не признался, добавил адвокат.