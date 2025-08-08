В Казани после ЧП в столовой МВД госпитализирован 21 человек

В Казанском юридическом институте МВД произошло массовое ЧП: 21 слушатель был госпитализирован с симптомами отравления. Информацию, которая изначально появилась в Telegram-каналах, официально подтвердили в пресс-службе вуза на сайте «МВД Медиа».
Первые сообщения о происшествии распространились в соцсетях, где говорилось о более чем 15 полицейских, которые почувствовали себя плохо после ужина в институтской столовой. У них наблюдались тошнота, рвота и боли в животе.
Позже последовал официальный комментарий. В институте сообщили, что с 4 по 6 августа на базе вуза проходили зачетные мероприятия. Вечером 6 августа от ряда слушателей дейстительно последователи жалобы на здоровье.
«Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — говорится в официальном сообщении.
Начальник Казанского юридического института МВД генерал-майор полиции Фоат Зиннуров назначил проведение служебной проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.