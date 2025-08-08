Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, в больницу доставили еще двоих, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.
«Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчик. Итого восемь пострадавших», — говорится в сообщении.
Уточняется, что двое пострадавших после осмотра врачей были отпущены домой.
Также в ведомстве сообщили, что один человек находится в реанимации. Запрошена телемедицинская консультация с московскими специалистами, пояснили в Минздраве региона.
«Один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-1), запрошена телемедицинская консультация (ТМК) с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — сообщили в Минздраве КБР.
На оперативном совещании с главой КБР министр здравоохранения региона Рустам Калибатов отметил, что у одной из пострадавших после КТ-обследования обнаружена травма позвоночника.