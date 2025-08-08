В Казани 21 слушатель института МВД попал в больницу после ужина в столовой

Более 20 студентов Казанского юридического института МВД России попали в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.
Ранее появились сообщения, что более 15 полицейских отравились после ужина в столовой Казанского института МВД.
«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья», — говорится в сообщении.
В учебном заведении отметили, что для своевременной медпомощи 21 человек был доставлен в больницу. На данный момент двое из них выписаны, 19 — проходят лечение.
Кроме того, начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки.
