Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 21 слушатель института МВД попал в больницу после ужина в столовой

Вечером 6 августа от ряда студентов поступили жалобы на состояние здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 студентов Казанского юридического института МВД России попали в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.

Ранее появились сообщения, что более 15 полицейских отравились после ужина в столовой Казанского института МВД.

«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья», — говорится в сообщении.

В учебном заведении отметили, что для своевременной медпомощи 21 человек был доставлен в больницу. На данный момент двое из них выписаны, 19 — проходят лечение.

Кроме того, начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки.

Как писал сайт KP.RU, 8 августа Минздрав Челябинской области начал комплексную проверку после смерти двух местных жительниц, которые выпили самодельный алкоголь, купленный ранее на рынке в Сочи.