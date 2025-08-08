В МЧС раскрыли итоги спасательной операции на канатной дороге в Нальчике

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в Нальчике завершены, все находившиеся на трассе люди эвакуированы. В результате происшествия никто не погиб, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.