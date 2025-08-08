Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка скончалась в шезлонге на турецком курорте

58-летняя российская туристка Елена Бобкова скончалась на одном из пляжей в курортном турецком городе Аланья.

58-летняя российская туристка Елена Бобкова скончалась на одном из пляжей в курортном турецком городе Аланья. Об этом сообщает издание Sabah.

Трагедия произошла на общественном пляже в районе Махмутлар. По данным издания, другие отдыхающие обратили внимание на женщину, которая долгое время неподвижно лежала на шезлонге. На место были вызваны медики и жандармерия.

Врачи, прибывшие на вызов, смогли лишь констатировать смерть. Что стало ее причиной — сердечный приступ, тепловой удар или что-то иное — пока неизвестно.

Тело Елены Бобковой было доставлено в морг муниципалитета Аланьи для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. Местная жандармерия начала расследование по факту произошедшего.