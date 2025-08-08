Россиянка скончалась в шезлонге на турецком курорте

58-летняя российская туристка Елена Бобкова скончалась на одном из пляжей в курортном турецком городе Аланья. Об этом сообщает издание Sabah.
Трагедия произошла на общественном пляже в районе Махмутлар. По данным издания, другие отдыхающие обратили внимание на женщину, которая долгое время неподвижно лежала на шезлонге. На место были вызваны медики и жандармерия.
Врачи, прибывшие на вызов, смогли лишь констатировать смерть. Что стало ее причиной — сердечный приступ, тепловой удар или что-то иное — пока неизвестно.
Тело Елены Бобковой было доставлено в морг муниципалитета Аланьи для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. Местная жандармерия начала расследование по факту произошедшего.