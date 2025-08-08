В Казани отправили в больницу 21 слушателя института МВД после ужина в столовой

Слушатели отравились после ужина 6 августа (архивное фото).
В Казанском юридическом институте МВД России 21 слушатель факультета профессиональной подготовки были госпитализированы после жалоб на ухудшение самочувствия после еды в столовой. Об этом сообщила пресс-служба МВД Медиа.
«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья. Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — говорится в официальном сообщении на сайте компании.
Известно, что с 4 по 6 августа в учебном заведении проходили зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки. Сейчас начальник Казанского юридического института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров инициировал проведение внутренней проверки для выяснения причин массового ухудшения здоровья и всех обстоятельств случившегося.
Случаи массового ухудшения самочувствия среди студентов после приема пищи ранее уже фиксировались в учебных заведениях России. Так, в июле 2025 года в Екатеринбурге после выпускного банкета УрГЮУ были госпитализированы 12 студентов с диагнозом сальмонеллез, а всего о симптомах отравления сообщали до 80 человек. Тогда обстоятельства происшествия также были взяты под контроль региональными властями и проверяющими органами.