В Казани отправили в больницу 21 слушателя института МВД после ужина в столовой

Случаи массового ухудшения самочувствия среди студентов после приема пищи ранее уже фиксировались в учебных заведениях России. Так, в июле 2025 года в Екатеринбурге после выпускного банкета УрГЮУ были госпитализированы 12 студентов с диагнозом сальмонеллез, а всего о симптомах отравления сообщали до 80 человек. Тогда обстоятельства происшествия также были взяты под контроль региональными властями и проверяющими органами.