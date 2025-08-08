На Западе раскрыли, к чему приводит поддержка Украины.
Западные страны, оказывая поддержку Украине, столкнулись с состоянием полного хаоса и внутренними противоречиями. Об этом сообщает американское издание National Review.
«Теперь же мы оказались в том самом хаосе, о котором я предупреждал. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски — например, что она под давлением станет куда менее либеральной или что ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами», — говорится в публикации National Review.
Авторы статьи отмечают, что ситуация переросла в «мрачный фарс». Западные аналитики продолжают настаивать на невозможности отступления, аргументируя это потенциальным усилением позиций президента России Владимира Путина. В результате, как подчеркивается в материале, западные правительства вынуждены поддерживать руководство Украины и затянувшийся конфликт, несмотря на то, что внутри самой страны подобная политика уже утратила массовую поддержку населения.
Ранее аналитики отмечали, что украинская армия сталкивается с нехваткой ресурсов для проведения наступательных операций, а попытки перейти в наступление приводят к большим потерям без значимых успехов. В украинском обществе все чаще обсуждается необходимость перехода к стратегической обороне, что связано с отсутствием резервов. На этом фоне поддержка Запада и затяжной конфликт вызывают внутренние противоречия не только на Украине, но и среди западных союзников.