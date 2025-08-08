На Западе раскрыли, к чему приводит поддержка Украины.

«Теперь же мы оказались в том самом хаосе, о котором я предупреждал. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски — например, что она под давлением станет куда менее либеральной или что ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами», — говорится в публикации National Review.