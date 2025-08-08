Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Татарстана отравились после ужина в столовой

В Казани был госпитализирован 21 слушатель факультета профессиональной подготовки Казанского юридического института МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

21 полицейский отравился в столовой.

В Казани был госпитализирован 21 слушатель факультета профессиональной подготовки Казанского юридического института МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — отметили в институте.

По информации ведомства, учащиеся обратились с жалобами на ухудшение самочувствия сразу после завершения зачетных испытаний по физической, служебной и огневой подготовкам. По распоряжению начальника Казанского юридического института МВД России генерал-майора полиции Фоата Зиннурова организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.