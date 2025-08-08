Полицейские Татарстана отравились после ужина в столовой

По информации ведомства, учащиеся обратились с жалобами на ухудшение самочувствия сразу после завершения зачетных испытаний по физической, служебной и огневой подготовкам. По распоряжению начальника Казанского юридического института МВД России генерал-майора полиции Фоата Зиннурова организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.