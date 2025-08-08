ЕС согласовал транш Украине, Белый дом навал возможную дату встречи Путина и Трампа: главное об СВО 8 августа

Американский телеканал CNN рассмотрел пять возможных сценариев завершения российско-украинского конфликта, ни один из которых не сулит Украине благоприятного исхода. По мнению экспертов, наиболее маловероятным является вариант, при котором Россия безоговорочно прекратит огонь, так как, вероятно, продолжит наступление до осени. Другой сценарий предполагает заморозку конфликта к октябрю после переговоров, но к тому времени Россия может расширить контроль над рядом городов. «Наилучший» для Украины исход — продержаться два года благодаря поддержке Запада и размещению войск НАТО.