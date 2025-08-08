ЕС согласовал транш Украине, Белый дом навал возможную дату встречи Путина и Трампа: главное об СВО 8 августа

Евросоюз согласовал транш Украине на 3,2 млрд евро.
В Сочи был введен режим повышенной готовности из-за угрозы, связанной с беспилотниками. Жителей и гостей города уведомили о необходимости покинуть пляжные зоны и направиться в укрытия. Персонал гостиниц и санаториев заблаговременно проинформировал отдыхающих об эвакуации и сопроводил их в безопасные места. По словам туристов, многие направились с пляжа в организованном порядке, без признаков паники. Другие главные событий СВО — в материале URA.RU.
Трамп заставит Киев принять предложение Путина.
Президент США Дональд Трамп обладает возможностью оказать давление на Украину с целью принятия предложенного Москвой плана мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Трамп, ориентированный на достижение договоренностей, может обратиться к Киеву и его западным партнерам с призывом согласиться на условия, выдвинутые Россией.
Журналисты WSJ отмечают, что в случае отказа со стороны Украины и ее европейских союзников от этот плана, Трамп, вероятнее всего, возложит на них ответственность за продолжение военных действий. Также издание указывает, что американский лидер будет и далее настаивать на заключении соглашения, поскольку считает его важным элементом своего политического наследия.
Дата встречи Путина и Трампа.
Встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным предварительно назначена на конец следующей недели. Об этом заявил официальный представитель Белого дома. Окончательное место проведения саммита пока не определено. В качестве возможных площадок рассматриваются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.
При этом телеканал Fox News сообщал, что встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа, одним из вероятных городов для переговоров назывался Рим. Кроме того, в качестве потенциальных стран для проведения саммита обсуждаются государства Ближнего Востока.
ЕС согласовал четвертый транш помощи Киеву.
Совет Евросоюза одобрил выделение Украине четвертого транша макрофинансовой помощи на сумму свыше 3,2 миллиарда евро. В документе ЕС подчеркивается, что предоставленные средства направлены на укрепление макроэкономической устойчивости страны, а также на обеспечение бесперебойного функционирования государственных институтов Украины.
РФ и США заставят ВСУ уйти из ДНР и ЛНР.
США и Россия ведут консультации по поводу возможного соглашения о прекращении огня на территории Украины, которое может предусматривать сохранение российской юрисдикции над Крымом и восточными районами Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.
Также отмечается, что возможное соглашение может стать этапом подготовки к проведению встречи между Трампом и Путиным. В то же время остаются нерешенными ряд ключевых вопросов, включая статус Запорожской атомной электростанции и других спорных территорий. Представители властей обеих стран официальных заявлений по этому поводу пока не делали.
Лукашенко об СВО.
Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили результаты недавних переговоров между Россией и США, а также американскую инициативу по организации мирных переговоров. Лидеры двух государств детально рассмотрели итоги встречи президента России с специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.
Кроме того, Лукашенко дал интервью журналу The Time, в ходе которого заявил, что Россия не допустит поражения в конфликте с Украиной, поскольку подобный исход имел бы крайне тяжелые последствия для всех участников, включая страны за пределами Европы. Его высказывания были показаны в эфире телеканала «Первый информационный». Лукашенко подчеркнул, что проигрыш России приведет к серьезным потерям, в первую очередь, для западных государств и их союзников за океаном.
Также глава Беларуси выразил готовность содействовать проведению трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко уверен, что российский лидер поддержал бы проведение переговоров в белорусской столице, а Дональд Трамп также был бы удовлетворен выбором места.
ВС РФ поразили военные объекты Украины.
В течение прошедшей недели российские вооруженные силы совершили семь массированных ударов по объектам военной промышленности на территории Украины, используя высокоточное вооружение и ударные беспилотники. В качестве целей были выбраны объекты газотранспортной системы, которые обеспечивают функционирование предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также элементы транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ.
Российские силы взяли в плен вьетнамского наемника.
Российские военнослужащие захватили в плен гражданина Вьетнама, воевавшего на стороне Украины в зоне СВО. Задержание произошло на краснолиманском направлении. По словам наемника, он оказался единственным, кто выжил после удара российских войск по позиции, где находился его подразделение.
Озвучены пять сценариев завершения конфликта на Украине.
Американский телеканал CNN рассмотрел пять возможных сценариев завершения российско-украинского конфликта, ни один из которых не сулит Украине благоприятного исхода. По мнению экспертов, наиболее маловероятным является вариант, при котором Россия безоговорочно прекратит огонь, так как, вероятно, продолжит наступление до осени. Другой сценарий предполагает заморозку конфликта к октябрю после переговоров, но к тому времени Россия может расширить контроль над рядом городов. «Наилучший» для Украины исход — продержаться два года благодаря поддержке Запада и размещению войск НАТО.
Однако реальная угроза для Украины возникнет, если после возможного саммита Путина и Трампа отношения США и России улучшатся, оставив Киев без американской поддержки. В этом случае Европа не сможет самостоятельно изменить ситуацию. Пятый сценарий, напротив, грозит катастрофой России — повторением афганского опыта с большими человеческими и финансовыми потерями, а также утратой союзников.
ВС РФ сорвали планы ВСУ в Херсонской области.
Расчет 122-мм гаубицы «Д-30» нанес точный удар по пункту управления беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Во время планового вылета оператор разведывательного БПЛА «Supercam S350» обнаружил укрытие, откуда украинские боевики координировали запуск дронов. Координаты цели оперативно передали артиллеристам. Расчет гаубичного дивизиона быстро развернул орудие, навел его и одним точным выстрелом уничтожил украинский командный пункт, расположенный в заброшенном здании, передает «Пятый канал».