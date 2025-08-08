Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации

Британский король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Соответствующая запись будет обнародована 15 августа, передает Букингемский дворец. Источники в правительстве страны утверждают, что текст правитель составил лично.

О неожиданном решении правителя сообщил Букингемский дворец.

Британский король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Соответствующая запись будет обнародована 15 августа, передает Букингемский дворец. Источники в правительстве страны утверждают, что текст правитель составил лично.

«Ожидается, что монарх будет говорить о 80-летии завершения Второй мировой войны. 15 августа 1945 года капитулировала Япония, после чего дед Карла (Георг VI) объявил об этом по радио. Король будет выступать ровно через 80 лет после этого», — со ссылкой на сообщение из центра британской монархии пишет Daily Mirror.

У Карла III ранее диагностировали рак. Из-за ухудшения самочувствия он больше не будет участвовать в парадах верхом на лошади, передает RT. В конце прошлого года монарх провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии, сообщает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше