Концерт рэпера Akon в Сочи сорвала вторая за день атака дронов

В Сочи в Сириусе объявили эвакуацию зрителей, собравшихся в ледовом дворце «Айсберг» на концерт американской рэп-звезды Akon. Как сообщает Телеграм-канал «Новости Краснодара», это сделано из-за требований безопасности из-за новой угрозы атаки беспилотников. Этот инцидент стал кульминацией крайне напряженного дня для артиста, который начался с того, что ему пришлось прятаться от дронов в ванной.
Тысячи поклонников, собравшихся на площадке, были вынуждены организованно покинуть здание, так и не услышав знаменитый хит «Smack That». Организаторы призвали всех следовать указаниям и проверять информацию в официальных источниках.
Для мировой звезды этот вечерний инцидент стал вторым потрясением за день. Как сообщалось ранее, утро для Akon началось не менее тревожно: во время первого налета БПЛА на Сочи охрана укрыла его в ванной комнате роскошного отельного номера, посчитав ее самым безопасным местом.
Через некоторые время СМИ сообщили, что воздушная тревога была отменена и зрителей вновь вернули в зал, а артист вышел на сцену.