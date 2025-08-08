Ричмонд
Над Калужской областью сбили более десятка дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов в небе над несколькими районами Калужской области вечером 8 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Более десятка дронов ВСУ ликвидировали под Калугой.

«Беспилотники были сбиты над Жуковским (3 аппарата), Сухиничским (2), Кировским (2), Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Шапша.

Как сообщало URA.RU, ранее в Калужской области было сбито четыре украинских беспилотника. Всего же днем 8 августа российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ в небе над пятью регионами страны.