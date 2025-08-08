В окрестностях Сочи многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.
«В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал он.
