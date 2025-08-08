Ричмонд
В окрестностях Сочи многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Многоквартирный дом получил повреждения во время отражения атаки БПЛА над Сочи, жители не пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.

«В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал он.

