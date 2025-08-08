Россию атаковали БПЛА: в Сочи эвакуируют людей с пляжей, под Калугой сбили 13 дронов

Сочи атаковали БПЛА.
Несколько регионов России атаковали украинские беспилотники. Под угрозой оказалась Калужская область: там ПВО отразили налет 13 БПЛА. А в Сочи граждан попросили покинуть пляжные территории. Также гостей ледового дворца «Айсберг» в Сирусе эвакуировали из соображений безопасности. Там должен был состояться концерт певца Akon. Эвакуация проходит спокойно, о разрушениях или пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляция отражения атаки.
00:15 В центре Горловки в результате атаки беспилотников ранены двое мирных жителей, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
00:14 Пресс-служба Крымского моста сообщила, что с обеих сторон моста нет затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра.
00:13 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» и временно ограничена работа мобильного интернета для безопасности граждан, сообщил губернатор в своем telegram-канале.
00:08 МЧС Белгородской области объявило опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе и призвало жителей оставаться дома, не подходить к окнам и при необходимости укрываться.
00:02 Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил в своем telegram-канале об отмене желтого уровня опасности.
23:45 Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник ВСУ, пострадавших и повреждений нет. В Тульской области сохраняется угроза атак БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
23:44 Мэр Сириуса Дмитрий Плишкин написал об отмене угрозы атаки, но призвал сохранять спокойствие и быть готовыми при необходимости снова укрыться.
23:43 В Липецкой области отменен красный уровень «Угроза атаки БПЛА», однако сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность», сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
23:41 Мэр Сириуса рассказал, что концерт Akon не отменен, его проведут после окончания угрозы атаки.
23:40 Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников — опасности для жителей и гостей города больше нет.
23:39 На Крымском мосту в 21:00 со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет, а со стороны Керчи в очереди ожидают 172 транспортных средства.
23:36 Жители Сочи пишут о медленной работе мобильной связи, что, по предварительным данным, связано с угрозой беспилотников, сообщает портал DownDetector.
23:35 В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые ранее вводились для безопасности. За время ограничений 26 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Все службы обеспечивали безопасность полетов, рассказали в Росавиации.
23:34 В аэропорту Сочи временно приостановлена регистрация и предполетный досмотр, а также ограничен допуск автотранспорта на парковку из соображений безопасности, сообщает пресс-служба аэропорта. По данным онлайн-табло, задержаны 59 рейсов.
23:32 В Грайворонском городском округе объявлена опасность атаки беспилотников, жителей призвали оставаться дома или укрыться, сообщили в МЧС Белгородской области.
23:31 В Тульской области сохраняется угроза атаки беспилотников, ситуацию в воздухе контролируют подразделения ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
23:30 В Калужской области силами ПВО уничтожены 13 беспилотников в разных районах региона. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
23:29 В Липецкой области ввели красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
22:54 В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города. Поступило также сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет.
22:53 Гостей ледового дворца «Айсберг» в Сириусе эвакуировали из соображений безопасности. Там должен был состояться концерт певца Akon, сообщают местные жители в соцсетях.
22:51 В Сочи был объявлен сигнал беспилотной опасности, в связи с чем гостей и жителей города призвали покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.