Россию атаковали БПЛА: в Сочи эвакуируют людей с пляжей, под Калугой сбили 13 дронов

Несколько регионов России атаковали украинские беспилотники. Под угрозой оказалась Калужская область: там ПВО отразили налет 13 БПЛА. А в Сочи граждан попросили покинуть пляжные территории. Также гостей ледового дворца «Айсберг» в Сирусе эвакуировали из соображений безопасности. Там должен был состояться концерт певца Akon. Эвакуация проходит спокойно, о разрушениях или пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляция отражения атаки.