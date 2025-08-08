Жительница Новороссийска исполнила стриптиз на фоне флага России

Жителей Новороссийска возмутил стриптиз, который устроила одна из местных жительниц на центральном пляже города. Об этом сообщает Telegram-канал «Новороссийский Рабочий».
По словам очевидцев, выступление девушки на фоне флага России прошло всего за несколько дней до Дня Государственного флага страны.
Площадкой для танца выступил второй этаж пляжной спасательной рубки. Зрителей также развлекал мужчина, на котором был надет костюм восточного шейха. Девушка с обнаженными ягодицами танцевала под зарубежную композицию более часа.
Среди зрителей находились, в частности, несовершеннолетние. Организаторами танцев стало одно из находящихся рядом питейных заведений, говорится в публикации.