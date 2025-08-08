Россиянка убила отца пяткой

Жительница Воронежской области убила отца, ударив его пяткой по голове. Преступление было совершено в селе Берёзово, дело направлено в суд 8 августа.
По сообщению пресс-службы Рамонского районного суда, а феврале пьяная женщина поссорилась с братом и начала избивать его, затем нанесла удары острым предметом в шею и ногу. Не остановившись на этом, она сломала брату колено.
Когда отец попытался остановить насилие, дочь стала бить его пяткой по голове. Мужчину госпитализировали, но через полторы недели он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Женщине предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности.
