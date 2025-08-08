Ричмонд
СК возбудил уголовное дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

Уголовное дело возбудили в связи с нападением на съемочную группу ВГТРК во время съемок сюжета в столице. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

— Следственными органами Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 5 августа 2025 года съемочная группа программы «Вести. Москва» работала над репортажем о женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В процессе съемок соседка героини напала на команду, несколько раз ударив одного из корреспондентов.

В СК отметили, что обвинение уже предъявлено фигурантке уголовного дела. Следователи продолжают проводить мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

В середине июня в Санкт-Петербурге полицейские задержали оперного певца Мариинского театра Григора Вернера после нападения на съемочную группу одного из телеканалов. Нападение произошло в местности Ольгино, когда журналисты планировали провести интервью с артистом.