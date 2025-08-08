Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике возросло до восьми

Количество пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
По данным ведомства, еще двое пострадавших были доставлены в Республиканскую клиническую больницу. После осмотра врачей двое ранее госпитализированных пациентов были отпущены домой.
В настоящее время один из пострадавших находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Для оценки его состояния и выбора дальнейшей тактики лечения запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко.
Как сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, у одной из пострадавших после проведения компьютерной томографии была диагностирована травма позвоночника.
Ранее стало известно, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога.