Роспотребнадзор запросил данные у Турции о возможном отравлении россиян

«В связи с распространением в СМИ сведений о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель club hotel anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзором был направлен официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов», — говорится в сообщении.