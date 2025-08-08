Ричмонд
Роспотребнадзор запросил данные у Турции о возможном отравлении россиян

Речь идет о сообщениях об отравлении российских туристов в отеле club hotel anjeliq 5* в Аланье.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по поводу распространившейся информации о массовом отравлении российских туристов в отеле club hotel anjeliq 5* в Аланье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с распространением в СМИ сведений о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель club hotel anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзором был направлен официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов», — говорится в сообщении.

Ведомство попросило турецкий минздрав предоставить официальные данные об итогах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемситуации.