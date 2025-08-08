Ричмонд
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео

Обрыв канатной дороги в Нальчике зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в ближайшие лечебные учреждения.

Предварительно, причиной обрыва стал износ троса. Поисково-спасательные работы уже завершились. Что известно о происшествии и туристах, которые были на канатной дороге в этот момент, — в материале URA.RU.